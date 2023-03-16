Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 22:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 3 Çinli madenci kaçırıldı
[Fotograf: AA]
Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Nana-Mambere bölgesinde 3 Çin uyruklu maden işçisi kaçırıldı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Gbembo köyü yakınlarında bulunan maden sahasına, Değişim İçin Vatanseverler Koalisyonu (CPC) adlı isyancı grup üyeleri saldırı düzenledi.
Saldırıda, isyancılar 3 Çinli maden işçisini kaçırdı.
Ülkede isyancı grup üyeleri, fidye talebinde bulunmak için sık sık insan kaçırıyor.
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