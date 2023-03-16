Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 22:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak'ta 5,1 büyüklüğünde deprem
Irak'ın Halepçe kentinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumunun (USGS) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Halepçe'nin 6 kilometre kuzeydoğusunda, saat 21.32'de gerçekleşen 5,1 büyüklüğündeki deprem yerin 10 kilometre derinliğinde yaşandı.
Yerel medyada çıkan haberlerde sarsıntının çevre kentlerde de hissedildiği belirtildi.
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