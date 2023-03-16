Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 22:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malavi'de Freddy Kasırgası'nda hayatını kaybedenler için "ulusal yas" ilan edildi
Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, yaptığı açıklamada, bugünden itibaren ülke genelinde tüm bayrakların yarıya indirildiğini duyurdu.
Chakwera, Freddy Kasırgası'nda hayatını kaybedenler için 14 günlük yas ilan edildiğini belirtti.
Afrika'nın güneydoğu kıyılarında etkili olan Freddy Kasırgası nedeniyle Malavi, Mozambik ve Madagaskar'da yaşamını yitirenlerin sayısı 300'ü aşmıştı.
Malavi Devlet Başkanı Chakwera, ülkenin güneyindeki 10 bölgeyi "ulusal afet bölgesi" ilan etmişti.
Dünya Meteoroloji Örgütü, ilk kez geçen ay oluşarak 21 Şubat'ta Madagaskar'ı, 3 gün sonra da Mozambik'i etkileyen Freddy'nin, tarihin en uzun süren kasırgası olabileceğini açıklamıştı.
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