Chakwera, Freddy Kasırgası'nda hayatını kaybedenler için 14 günlük yas ilan edildiğini belirtti.

Afrika'nın güneydoğu kıyılarında etkili olan Freddy Kasırgası nedeniyle Malavi, Mozambik ve Madagaskar'da yaşamını yitirenlerin sayısı 300'ü aşmıştı.

Malavi Devlet Başkanı Chakwera, ülkenin güneyindeki 10 bölgeyi "ulusal afet bölgesi" ilan etmişti.

Dünya Meteoroloji Örgütü, ilk kez geçen ay oluşarak 21 Şubat'ta Madagaskar'ı, 3 gün sonra da Mozambik'i etkileyen Freddy'nin, tarihin en uzun süren kasırgası olabileceğini açıklamıştı.