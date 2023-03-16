Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 22:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkmenistan'dan Türkiye'deki depremzedeler için 3 bin çift ayakkabı gönderildi
[Fotograf: AA]
Türkmenistan, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'deki depremzedeler için 3 bin çift ayakkabı gönderdi.
Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçiliğinin yardım kampanyası kapsamında Türkmenistan'ın "Kızılyarımay" yardım kurumu aracılığıyla 3 bin çift ayakkabı Türkiye'deki depremzedelere gönderildi.
Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral'ın daha önce Twitter hesabından duyurduğu bilgiye göre, Türkmenistan'dan bugüne kadar 145 ton ilaç, tıbbi malzeme, giysi ve gıda ile 6 bin 835 battaniye, 667 yatak, 60 ısıtıcı, 20 jeneratör, 7 çadır, 6 seyyar tuvalet Türkiye'deki deprem bölgelerine ulaştırıldı.
Etiketler: Türkmenistan Deprem
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