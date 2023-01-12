Birleşmiş Milletler (BM) Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonundan (MINUSCA) yapılan açıklamada, MINUSCA'da görev yapan 2 Fransız askerin 10 Ocak'ta Bangui-M'Poko Havalimanı'nda gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, MINUSCA'nın sorunu çözmek için OAC makamlarıyla temas halinde olduğu ifade edildi.

Ulusal basındaki haberlere göre ise Fransız askerleri vizeleri olmadıkları gerekçesiyle sınır polisi tarafından gözaltına alındı.

Ülkede, Şubat 2022’de de MINUSCA’da görev yapan 4 Fransız asker, Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera'ya suikast hazırlığı içinde oldukları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.