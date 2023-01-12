Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe 14:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Orta Afrika Cumhuriyeti’nde 2 Fransız asker gözaltına alındı
[Fotograf: Reuters]
Orta Afrika Cumhuriyeti’nin (OAC) başkenti Bangui'deki havalimanında 2 Fransız askerin gözaltına alındığı bildirildi.
Birleşmiş Milletler (BM) Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonundan (MINUSCA) yapılan açıklamada, MINUSCA'da görev yapan 2 Fransız askerin 10 Ocak'ta Bangui-M'Poko Havalimanı'nda gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, MINUSCA'nın sorunu çözmek için OAC makamlarıyla temas halinde olduğu ifade edildi.
Ulusal basındaki haberlere göre ise Fransız askerleri vizeleri olmadıkları gerekçesiyle sınır polisi tarafından gözaltına alındı.
Ülkede, Şubat 2022’de de MINUSCA’da görev yapan 4 Fransız asker, Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera'ya suikast hazırlığı içinde oldukları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.
Etiketler: Afrika
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