Kenya sınırındaki Malaba'dan başlayarak başkent Kampala'ya gidecek olan 273 kilometrelik yeni demir yolu hattı ihalesi, Çinli Harbour Mühendislik Şirketi'nin (CHEC) yeterli mali destek bulamaması nedeniyle iptal edildi.

Proje için yıllardır Çin Eximbank dahil olmak üzere farklı kredi kuruluşlarından aradığı desteği bulamayan Uganda, Afrika'da çok sayıda demir yolu inşasını üstlenen Yapı Merkezi'yle temas kurdu.

Çin'in, COVID-19 salgını sonrası Afrika'daki büyük altyapı projelerinin finansmanında çekingen davrandığı belirtildi.

Proje Koordinatörü Mühendis Perez Wamburu, Yapı Merkezi'yle mutabakat zaptı imzalandığını belirterek, şirketin hükümetin teklifine birkaç hafta içinde cevap vermesinin beklendiğini söyledi.

Wamburu, projenin finansmanı için yeni bir model belirleneceğini ve ihracat kredi ajanslarından yararlanılacağını kaydetti.

Etiyopya ve Tanzanya gibi Doğu Afrika ülkelerinde demir yolu inşası üstlenen Yapı Merkezi, geçen yıl "dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhidi" arasında 58. sıraya yükselmişti.