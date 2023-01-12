Le Figaro'nun haberine göre, La Teste-de-Buch bölgesindeki ormanlık alanda yürüyüş yapan kişi, hendekte gömülü olan 3 paslanmış top mermisini fark etti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sivil güvenlik ekibi, yaptıkları inceleme neticesinde top mermilerinin patlama riskinin bulunmadığını belirledi.

Güvenlik çemberine alınan bölgeden mermilerin tahliye edilmesi planlanıyor.

Top mermilerinin hangi döneme ait oldukları tam olarak tespit edilemedi, olayla ilgili soruşturma başlatılmadı.

Sık sık top mermilerine rastlanan bölgede geçen yıl 170 alanda mayın ve patlayıcı temizliği yapıldı.