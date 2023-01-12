Brezilya’nın eski cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, 30 Ekim’de yapılan seçimleri rakibi Lula da Silva'ya karşı kaybetti, ancak görevini devretmesine iki gün kala, ABD'nin Florida eyaletine kaçtı.

Geçen Pazar günü ise Bolsonaro taraftarları Parlamento ile resmi kurumları işgale kalkıştı.

Demokratlardan "geri gönderin" çağrısı

Bolsonaro'nun ABD'deki varlığı Demokratları rahatsız etti.

Demokratlar, Trump'la yakın ilişkileri bulunan Bolsonaro’nun Brezilya’ya geri gönderilmesi için lobi çalışmaları yürütüyor.

Bazı Senatörler sosyal medya hesaplarından, iki yıl önce Kongre'de yaşanan işgalle Brezilya Parlamentosu'nda yaşanan baskının aynı olduğunu, Bolsonaro'nun iade edilmesi gerektiğini yazdı.

Brezilya basınında da gündem iade

Benzer yorumlar Brezilya basınında da yapılıyor.

O Dia adlı haber sitesinde Washington'daki ve Brezilya'daki baskınlar arasında benzerlik olduğu kaydedildi.

Bolsonaro'nun müttefiki ve Kongre baskınından sorumlu tutulan Trump'ın sessizliğini koruduğuna dikkat çekildi.

CartaCapital adlı haber sitesi ise Kongre'deki Demokratlar'ın Bolsonaro'nun sınır dışı edilmesinden yana olduğunu yazdı.

Bolsonaro sınır dışı edilebilir mi?

ABD'li uzmanlara göre, şu ana kadar Bolsonaro'yu sınır dışı etmek için herhangi bir yasal zemin oluşmuş değil.

Dahası Bolsonaro'nun devlet başkanı olarak mı, yoksa turist vizesiyle mi ülkeye giriş yaptığı açıklanmıyor.

Yine de, ABD Bolsonaro'nun vizesini hükümsüz ilan edilebilir, böylelikle ülke dışına çıkmasını zorunlu hale getirebilir.