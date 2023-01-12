İngiltere, her gün farklı bir sektör çalışanlarının grevine sahne oluyor.

Ülke, artan enerji maliyetleri ve yükselen enflasyon nedeniyle, grev dalgasının içinde.

Demir yolu çalışanları ve otobüs şoförleri bir kez daha iş bıraktı. Yaklaşık 100 bin memurun da 1 Şubat'ta greve gideceği duyuruldu.

Kamu çalışanları; maaşlarının artırılmasını, çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ediyor.

ABD'de hemşireler greve gitti

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde de hemşirelerin grevi var.

İki büyük sağlık kuruluşunda görevli 7 binden fazla hemşire ve sağlık çalışanı iş bıraktı.

Grevin üçüncü gününde de protesto gösterisi düzenlendi.

Sağlık görevlileri, hastanelerdeki personel yetersizliğine çözüm bulunması ve maaşların iyileştirilmesini talep ediyor.