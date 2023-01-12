Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe 13:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da "fazla ağırlık" gerekçesiyle iki kişi yolcu uçağından indirildi
İran'ın başkenti Tahran'daki Mehrabad Havalimanı'nda uçuşa hazırlanan bir yolcu uçağında, "fazla ağırlık" olduğu gerekçesiyle 2 yolcu uçaktan indirildi.
Mehr Haber Ajansına konuşan ve ismi açıklanmayan yolculardan biri yaşananlara tepki gösterdi.
Söz konusu yolcu, "Tahran-Hurem Abad seferine hazırlanan yolcu uçağında fazla ağırlık olduğu gerekçesiyle gönüllü iki kişinin uçaktan inmesi istendi. 2 saat uçakta bekledik. Ben ve bir başka yolcu indik ve uçak Mehrabad Havalimanı'ndan havalandı." dedi.
Hava yolu şirketine tepki gösteren yolcu,"Hava yolu şirketi, bilet satışı esnasında gerekli özeni göstermeli ve uçağın durumunu ve yolcu sayısını hesap etmeliydi." ifadelerini kullandı.
Etiketler: İran
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