ABD ile Japonya'nın dışişleri ve savunma bakanları Güvenlik İstişare Komitesi toplantısı için bir araya geldi.

Austin, ABD’nin Okinawa’daki topçu alayının deniz piyadesi alayına 2025’e kadar dönüştürüleceğini söyledi.

Konuşlanacak askeri birlik, ABD ordusunun yeni kuvvet konsepti çerçevesinde oluşturulacak.

"Nükleer silah kullanmak dahil bütün senaryolar masada"

Çin’in Tayvan’ı işgal olasılığına ilişkin bir soruya cevaben Austin, Pekin ile iletişim kanallarını açık tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Austin ayrıca, Çin'in saldırması durumunda nükleer silah kullanmak dahil bütün senaryoların masada olduğunu açıkladı.

Pekin'i ziyaret etmeyi planlayan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da, büyük güçler arasında iletişim kanallarını açık olmasının önemini vurguladı.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ise Çin'i "benzersiz bir stratejik sınama" olarak niteledi.

Pekin’in kendi menfaatlerine hizmet edecek bir uluslararası düzen kurma çabasının Tokyo'yu derinden endişelendirdiğini ifade etti.

