Başkent Madrid'de maaş artışı, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve personel alımı taleplerinin özerk yönetim hükümeti tarafından karşılanmadığı gerekçesiyle 21 Kasım'da başlattıkları süresiz greve Noel döneminde ara veren aile ve ambulans hekimleri, bugün itibarıyla yeniden iş bıraktı.

Bazı sağlık merkezlerinde hastaların 3-4 gün koridorlarda beklediği, acil servislerde aşırı yoğunluklar olduğu belirtiliyor.

Madrid'deki La Paz Hastanesinin çalışanları da 32 yataklı serviste 49 hastanın, 34 kişilik hasta kabul odasında da 62 kişinin beklediğinden şikayetçi oldu.

Toledo Üniversite Hastanesi Acil Servis bölümünde ise 63 hastanın yatış için 72 saattir beklediği bildirildi.

Diğer yandan İspanya Sağlık Bakanı Carolna Darias, grevin durdurulması için sendikalara ve özerk yönetim hükümetlerine diyalog çağrısında bulundu.

Darias ayrıca, ABD'de hızla yayılan ve Avrupa Birliği ülkelerine de gelen COVID-19'un alt varyantı "Kraken"e karşı halkı uyararak, özellikle yaşlılara COVID-19 aşısı hatırlatma dozu yaptırmaları tavsiyesinde bulundu.