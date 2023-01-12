Yeni Delhi'de düzenlediği basın toplantısında Pande, ihtilaflı sınır bölgesindeki durumun "istikrarlı" ancak "tahmin edilemez" olduğunu söyledi.

Kuzey sınırında Çin'in konuşlanmasının aynı şekilde devam ettiğini ve ülkesinin de sınırda eşit sayıda askeri birliğinin bulunduğunu belirten Pande, Fiili Kontrol Hattı (LAC) boyunca konuşlandırılan birliklerin, bu zamana kadar güçlü bir duruş sürdürebildiklerini kaydetti.

Sınırdaki Çin askerlerinin sayısında nispeten az bir artış gözlemlediklerini dile getiren Pande, Hint birliklerinin durumu yakından takip ettiğini aktardı.

Pande, "Hem ordu hem de diplomatik düzeyde diyaloglarımız devam ediyor. Herhangi bir beklenmedik durumla başa çıkmak için yeterli kaynağımız var." ifadelerini kullandı.

Çin-Hindistan sınır anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken Yeni Delhi ise Aksay-Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır egemenlik ihtilaflarını çözemiyor.