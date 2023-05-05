Ormanda garip keşif: 7.5 metrelik, 230 kilo makarna bulundu

Yaklaşık 66 bin kişinin yaşadığı kasabada belediye meclisi üyeliğine aday olan Nina Jochnowitz, bir Facebook grubunda makarna yığınlarının resimlerini yayınlayarak , tahmini 230 kiloluk makarnayı temizlediği için bayındırlık işleri departmanına teşekkür etti.

Paylaşımında belediye başkanını durumu görmezden geldiğini söyleyerek eleştirdi.

Jochnowitz, seçim kampanyasında tanıştığı bir kişinin kendisini geçen hafta arayıp "Derenin kenarına atılmış bir yığın makarna var" dediğini aktardı.

Bölgeye giden kadın, yoldan yaklaşık 10 metre uzaktaki makarnaları gördü. Jochnowitz, "Atılan makarnaların uzunluğu gerçekten 7,5 metreyi buluyordu" dedi.

Kasabanın mali işlerden sorumlu ismi Himanshu Shah ise dün, makarnaların bir saatten kısa bir sürede temizlendiğini duyurdu.

Jochnowitz makarnanın pişmiş olduğunu söylese de Shah bunların sadece yağmurdan ıslandığını iddia etti.

Bununla birlikte Jochnowitz, makarnayı kimin attığını öğrendiğini ancak adı açıklamayacağını belirtti ve failin bir işletme olmadığını vurguladı.