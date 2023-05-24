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Dünya
Reuters 24.05.2023 09:34

Orman yangınları iki milyon dönümlük araziyi yok etti

Kanada'daki şiddetli orman yangınları, Alberta'da iki milyon dönümden fazla araziyi küle çevirdi. Avustralya ve Yeni Zelanda, alevleri kontrol altına almak için yardım göndermeye hazırlanıyor.

Kanada'nın batısındaki şiddetli orman yangınları, Ontario Gölü'nün yaklaşık yarısı büyüklüğünde bir alan olan Alberta'da iki milyon dönümden fazla araziyi yok etti.

Rekor düzeyde yüksek sıcaklıklar ve düşük yağışla tetiklenen, bölgenin rekor düzeydeki en kötü orman yangını ağır hasar bıraktıç

Alberta Doğa Yangınları Yetkilisi Christie Tucker Salı günü yaptığı açıklamada, halihazırda yangınla mücadele eden birkaç bin itfaiyeciye katılacak olan Avustralya ve Yeni Zelanda itfaiyecilerinden yakında yardım geleceğini söyledi.

Yetkililer, yağış ve düşük sıcaklıklara rağmen eyaletin yüksek alarmda kalacağını söylüyor.

Bu yıl Alberta'da yüksek sıcaklık ve yağmur eksikliği nedeniyle geniş çaplı yangınlar çıktı ve on binlerce insanı evlerinden çıkmaya zorladı.

Alberta'nın orman yangını bilgi birimine göre şimdiye kadarki hasar geçen yıla göre şimdiden birkaç bin kat arttı.

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