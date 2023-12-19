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Dünya
TRT Haber 19.12.2023 09:30

Orban'dan Togg paylaşımı: Şimdiye kadar yaptığım en iyi anlaşma

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl 21'inci yurt dışı ziyaretini Macaristan'a gerçekleştirdi. Macar mevkidaşı Novak ve Başbakan Orban ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Togg hediye ettiği Macaristan Başbakanı Orban, sosyal medya hesabından gülümseten bir paylaşım yaptı.

Orban'dan Togg paylaşımı: Şimdiye kadar yaptığım en iyi anlaşma
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de önemli temaslarda bulundu.

Önce Macar mevkidaşı Katalin Novak, ardından Başbakan Viktor Orban ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini karşılayan Başbakan Orban'a Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'a Togg hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'a Togg hediye etti

Orban da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediyesine karşılık olarak Macar atı takdim etti.

"1 beygir gücüne karşılık 435 beygir gücü elde ettim"

Karşılıklı jestlerin ardından Macaristan başbakanı, sosyal medya hesabından gülümseten bir paylaşım yaptı.

Orban, "Şimdiye kadar yaptığım en iyi anlaşma. Bir beygir gücüne karşılık 435 beygir gücü elde ettim" ifadelerini kullandı.

 


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