Orban'dan Togg paylaşımı: Şimdiye kadar yaptığım en iyi anlaşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de önemli temaslarda bulundu.

Önce Macar mevkidaşı Katalin Novak, ardından Başbakan Viktor Orban ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini karşılayan Başbakan Orban'a Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg hediye etti.

Orban da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediyesine karşılık olarak Macar atı takdim etti.

"1 beygir gücüne karşılık 435 beygir gücü elde ettim"

Karşılıklı jestlerin ardından Macaristan başbakanı, sosyal medya hesabından gülümseten bir paylaşım yaptı.

Orban, "Şimdiye kadar yaptığım en iyi anlaşma. Bir beygir gücüne karşılık 435 beygir gücü elde ettim" ifadelerini kullandı.