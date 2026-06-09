Parçalı Bulutlu 25.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.06.2026 08:02

OpenAI, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna gizli başvuru yaptı

ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI, olası halka arz süreci için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) taslak kayıt beyanını gizli olarak sunduğunu duyurdu.

OpenAI, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna gizli başvuru yaptı

Şirketten yapılan açıklamada, "S-1 Formu" olarak bilinen taslak kayıt beyanının SEC'e gizli olarak sunulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bunun kamuoyuna sızmasını beklediğimiz için şimdiden duyuruyoruz." ifadeleri yer aldı.

Halka arzın zamanlamasına ilişkin henüz bir karar verilmediği belirtilen açıklamada, özel şirket olarak yürütülmesinin daha kolay olabileceği bazı planlar nedeniyle sürecin zaman alabileceği kaydedildi.

Açıklamada, bunun "karmaşık bir ödünleşim" süreci olduğu vurgulanarak, söz konusu başvurunun, şirketin en doğru seçenek olarak değerlendirmesi halinde daha erken halka açılmasına imkan sağlayacağı ifade edildi.

Yapay zeka şirketlerinden Anthropic de geçen hafta olası halka arz süreci kapsamında SEC'e taslak kayıt beyanını gizli olarak sunduğunu açıklamıştı.

ETİKETLER
OpenAI ABD Borsa Yapay Zeka
Sıradaki Haber
Anthropic'ten yapay zeka uyarısı: Çok yakında kontrolü kaybedebiliriz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:04
Borsa güne yükselişle başladı
10:04
Brent petrolün varili 93,24 dolardan işlem görüyor
10:00
ABD Başkan Yardımcısı Vance: İsrail ile çıkarlarımız İran konusunda ayrışabilir
09:56
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
10:01
Sosyal medyadaki zehir tacirlerine operasyon: 43 gözaltı
09:50
Trump, İran ile olası anlaşmanın 2 veya 3 gün içinde imzalanabileceğini söyledi
Eğrigöl Yaylası'nda kar güzelliği
Eğrigöl Yaylası'nda kar güzelliği
FOTO FOKUS
Genç tıp öğrencileri kongre düzenledi
Genç tıp öğrencileri kongre düzenledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ