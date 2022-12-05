Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya önderliğindeki diğer ihracatçı ülkelerden oluşan OPEC+'ın dün gerçekleştirdiği toplantısından iki gün önce G7 ülkeleri tavan fiyat uygulamasını devreye almıştı.

Petrol fiyatlarının Çin'de ve dünya genelinde azalan talep ve yüksek faiz oranları nedeniyle Ekim'den bu yana gerilemesiyle örgütün yeniden üretimi azaltabileceği beklentileri oluşmuştu.

Ancak dün gerçekleşen toplantıda politika değişikliğine gidilmedi.

OPEC+'ın başlıca bakanları izleme komitesi kapsamında 1 Şubat'ta bir araya gelecek, ancak bir sonraki tam kapsamlı toplantının 3 ve 4 Haziran'da gerçekleşmesi bekleniyor.

OPEC+, Ekim ayında üretimi günlük 2 milyon varil (bpd) azaltma kararı almış ve ABD'den tepki görmüştü. Küresel talebin yaklaşık yüzde 2'sine denk gelen ve Kasım'da başlayan 2 milyon varil azaltım 2023'ün sonuna kadar devam edecek.