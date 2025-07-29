Onlarca kişi öldü, Trump yeni fark etti: Gazze'de çocuklar çok aç görünüyor

ABD Başkanı Donald Trump, ziyaret için gittiği İskoçya'da Gazze ile ilgili tartışmalı ifadeler kullandı. Gazze'ye çok para verdik diyen Trump, "Para verdik ama kimse teşekkür etmedi" dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı, diğer ülkelerinde adım atmak zorunda kalacağını söyleyerek, "Televizyondan gördüğüm kadarıyla çocuklar çok aç görünüyor. Hemen yemeğe ve güvenliğe erişmeleri gerek" dedi.

İsrail'in yardımların akışı için birçok sorumluluğu olduğuna dikkat çekti.

"Ben olmasaydım 6 büyük savaş olurdu"

Açıklamasının devamında, "Hamas'ın birkaç rehineyle ayakta kalacağını sanmıyorum. Onlar canlı kalkan" ifadelerini kullanan Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, geçen hafta ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, Gazze'de Hamas'la mücadeleye farklı bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini söylediğini bildirdi.

"Ben olmasaydım, şu anda dünyada 6 büyük savaş olurdu" diye konuşan Trump, şunları söyledi: "Hamas'la anlaşmak zor. Netanyahu ile konuşuyorum ve çeşitli planlar üzerinde çalışıyoruz. Kalplerimiz doğru yerde. Yiyecek merkezleri kuracağız. Sınırlar olmaksızın, herkesin girebileceği bir yer olacak. Birçok insanı kurtarabiliriz. Gerçek bir açlıktan ölme durumu var."

İngiliz Başbakan Starmer da "Gazze'de ateşkes sağlamak için diğer ülkeleri harekete geçirmeliyiz" dedi. Hamas'ın Filistinin gelecekteki hükümetinde kesinlikle yer almaması gerektiğini savundu.

147 kişi açlıktan öldü

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde dünden bu yana 1'i çocuk 14 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 147'ye çıktığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de açlık can almaya devam ediyor" dedi.

Burş, Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısının 88'i çocuk 147'ye yükseldiğini kaydetti.

"Putin'e verdiğim süreyi azaltıyorum"

Trump bir kez daha Rusya Devlet Başkanı Putin konusunda hayal kırıklığına uğradığını dile getirdi ve ona verdiği 50 günlük süreyi azalttığını belirtti.

Trump, Moskova'ya bu konuda ilerleme kaydetmesi için 10 ila 12 günlük yeni bir süre tanıdığını ve Putin'le artık konuşmayacağını söyleyen Trump, "Putin anlaşma yapmak zorunda. Bu çok kanlı bir savaş" diye konuştu.

Sisi'den Trump'a çağrı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi, ABD Başkanı Donald Trump'a Gazze için çağrı yaptı.

Televizyonda yayınlanan konuşmasında Sisi, Trump'a, Gazze'deki savaşı bitirmek ve abluka altındaki bölgeye insani yardımların girmesi için tüm tüm çabalarını göstermesi çağrısında bulundu. Sisi, "Trump savaşı bitirebilir" dedi.