Plastikler balıkları ve diğer deniz hayvanlarını öldürüyor. Daha az zararlı maddelere dönüşmesi ise yüzlerce yıl alıyor.

Veriler, 2005 yılında 16 trilyon olan okyanuslardaki plastik konsantrasyonunun ciddi şekilde arttığını gösteriyor.

Bir grup bilim insanı 1979'dan başlayarak kayıtları analiz etti ve plastik toplamak için denizlerde ağlarla dolaşan keşif gezilerinden toplanan son verileri ekledi.

5 Gyres Enstitüsü'nden Dr. Marcus Eriksen, 171 trilyon parçanın hem yakın zamanda atılan plastiklerden hem de bozulan eski parçalardan oluştuğunu söyledi.

Bilim insanları, herhangi bir önlem alınmazsa bu miktarın 2040 yılına kadar neredeyse üç katına çıkabileceği konusunda uyarıyor.

Akciğerlerimize kadar ulaştı

Şişeler, ambalajlar, balıkçılık ekipmanları veya diğer öğeler gibi tek kullanımlık plastikler, güneş ışığı veya mekanik bozulma nedeniyle zamanla daha küçük parçalara ayrılıyor.

Balinalar, deniz kuşları, kaplumbağalar ve balıklar gibi vahşi hayvanlar plastiği avları sanıyor ve midelerine plastik dolduğundan açlıktan ölebiliyor.

Ayrıca bu mikroplastikler içme suyumuza da giriyor.

Geçmiş dönemde yapılan araştırmalarda, insan akciğerlerinde, damarlarında ve plasentasında mikroplastikler bulundu.

Bilim insanları, mikroplastiklerin insan sağlığını olumsuz yönde etkileyip etkilemediği konusunda henüz yeterince bilgi sahibi olmadığımızı söylüyor.