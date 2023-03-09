İsrailli onlarca eski polis yetkililerinin imzasıyla Başbakan Netanyahu'ya hitaben yayımlanan mesajda, "Aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi'nin lideri Ben-Gvir'in bulunduğu görevden alınması gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

Ben-Gvir'in operasyonel olaylarda karar verme sürecine müdahale etmesinin yanı sıra hem olayları hem de polisleri kendi siyasi çıkarları için kullanmakla suçlandığı mesajda, Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in kanunun kendisine verdiği yetkilere aykırı hareket ettiği belirtildi.

Ben-Gvir'in polis amirlerine ramazan ayında da işgal altındaki Kudüs kentinde yıkım emirlerini yerine getirmeye devam etmeleri talimatı verdiğine işaret edilen mesajda, şunlar kaydedildi:

"Ramazan ayında Kudüs bölgesindeki olayların deneyimini yaşamış her yetkili, bu adımın bir barut variline yanan kibrit çöpünü atmak kadar tehlikeli olduğunu bilir. Bu durumda en iyi senaryo üçüncü bir intifada patlak verebilir, en kötü senaryo ise sınır dışında İslam dünyasında bir ateşi alevlendirir."

Aşırı sağcı Ben-Gvir'den eski polis amirlerine tepki

Öte yandan aşırı sağcı Ben-Gvir, İsrail'in "Kanal 12" televizyonuna yaptığı açıklamalarda, eski polis amirlerinin çağrısına tepki gösterdi.

Söz konusu eski polis amirlerini halk tarafından seçilen kimseler olmadığı ve kimsenin de onlardan yardım talebinde bulunmadığını dile getiren Ben-Gvir, "İsrail halkı beni seçti, ben de sadece halka hizmet ediyorum." dedi.

Ben-Gvir, bahsi geçen polis amirlerinin evlerine dönmeleri ve hükümetin işlerine müdahale etmemelerini istedi.

Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, güvenlik otoritelerinin "gerilimin tırmanacağı" uyarısına rağmen işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait yapıların yıkımına ramazan ayında da devam edilmesi talimatını vermişti.