Tenisha Tate-Austin ve Paul Austin, 2016 yılında San Francisco'nun Marin City banliyösündeki evi yaklaşık 550 bin dolara satın aldı.

Faiz oranlarının düşük olduğu 2020'de çift, ipoteklerini yeniden finanse etmeye karar verdi ve evlerini satışa çıkartmak istedi.

Beyaz emlak değerlendirme uzmanı evleri için 995 bin dolar fiyat biçti.

Bir önceki yıla göre oldukça düşük olan fiyatı gören çift, bir arkadaşlarının yardımıyla bu kez "ev sahibi beyaz olsaydı ne olurdu" sorusunun cevabını aradı.

Afrika temalı sanat eserleri ve fotoğrafları da dahil olmak üzere evlerinden kendilerine dair tüm izleri kaldırdılar.

Birkaç hafta sonra, farklı bir ekspertiz, "sahte beyaz ev sahibi" için evi gezdi.

Bu kez aynı eve yarım milyon dolar daha fazla olan 1 milyon 482 bin 500 dolar fiyat biçildi.

Bu süreç ABD'de "badana yıkama" olarak biliniyor ve ülke çapındaki siyahi ev sahipleri bunu mülklerini satmak için yapıyor.

Çift, konut ayrımcılığını yasaklayan bir federal yasa olan Adil Konut Yasasını ihlal ettiği için ilk değerleme şirketine dava açtı.

Dava çarşamba günü açıklanmayan bir miktarla karara bağlandı.