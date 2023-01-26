UNESCO'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, liman kenti Odessa'nın tarihi merkezinin UNESCO Dünya Mirası ve UNESCO Tehlike Altındaki Dünya Mirası listelerine alındığı duyuruldu.

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, sosyal medya hesabından Odessa'nın tarihi merkezinin Dünya Mirası Listesi'ne alınmasına ilişkin tweeti alıntılayarak, Odessa'yı "sinemaya, edebiyata ve sanata damgasını vurmuş, özgür bir şehir, bir dünya şehri, efsanevi bir liman" olarak nitelendirdi.