Libya hükümeti, Türkiye'nin desteğiyle Halife Hafter'e darbe üstüne darbe indirdi.

Yabancı basın da bu başarıya kayıtsız kalmadı.

New York Times gazetesinde, "Türkiye iktidarı belirleyen konuma geldi" başlıklı bir makale kaleme alındı.

Makalede, darbeci General Hafter'e Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından temin edilen Rus hava savunma sistemlerinin Türk SİHA'ları ile imha edildiğine işaret edildi.

"Libya hükümeti, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan asker ve insansız hava aracı gönderene kadar Hafter'e karşı zayıf bir durumdaydı." yorumu yapıldı.

Türkiye'nin desteği sonrası Hafter'in ağır kayıplar verdiği kaydedildi.

Makalede, son dönemdeki kazanımların şaşırtıcı bir şekilde savaşın seyrini değiştirdiği vurgulandı.

Ankara'nın başarısının Mısır'da da alarm zillerinin çalmasına neden olduğu belirtildi.

Makalede, Türkiye'nin Rusya ile birlikte yürüttüğü siyasi çözüm çabaları de ele alındı.

Ocak ayında düzenlenen Berlin Konferansı da dahil bu girişimlerin Hafter tarafından hiçe sayıldığı ifade edildi.

BAE'nin de bu süreçte, kurduğu hava köprüsü ile Libya'ya askeri ekipman gönderdiği hatırlatıldı.