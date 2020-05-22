Libya'da meşru hükümet güçleri adım adım ilerliyor. Libya ordusu, başkent Trablus'un güneyindeki Selahaddin bölgesinde Hafter milislerinin kontrolündeki polis kolejini ele geçirdi.

Terhune'yi işgalden kurtarmak için operasyon hazırlığında olan meşru hükümet ordusu, birçok bölgede bulunan sivillere çağrıda bulundu.

Ordu sözcüsü Albay Muhammet Kununu, Terhune, Mezde, Veşke ve Sirte'deki sivillere Hafter milislerinin olduğu noktalardan uzaklaşmaları çağrısında bulundu.

Tunus'ta Onur Koalisyon Milletvekili Muhammed El-Affas, Libya hükümetini, kazandığı zaferlerden dolayı tebrik etti.

"Yüzlerinde hayal kırıklığını görüyoruz"

El-Affas, "Libyalı kardeşlerimiz Haftercilere ve onun yandaşlarına karşı zafer kazandılar. Varil bombacıları, darbeciler, kaos çığırtkanları ve şiddet yanlılarının yüzlerinde hayal kırıklığını görüyoruz." dedi.