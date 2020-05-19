Haftalar süren yoğun hava bombardımanından sonra, meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri, dün stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nü ele geçirdi. TRT Arapça ekibi üsse girdi, yerel komutanlarla konuştu.

Vatiyye Askeri Üssü’ne giden yol boyunca vurulmuş araçlar, darbeci Halife Hafter güçlerinin kayıplarını gözler önüne seriyor.

TRT Arapça Muhabiri Ziyad Haccaci'ye konuşan Öfke Volkanı Operasyonu subaylarından Muhammed Duda Vatiyye Üssü'nün tamamının, UMH'ye bağlı Öfke Volkanı Operasyonu kontrolünde olduğunun altını çizdi.

UMH Güçleri unsuru Abdurrezzak Cuayde ise bu gelişmenin diğer şehir ve bölgelerde de hayırlara vesile olacağını belirterek "Allah’ın izniyle bölgeleri kurtarma çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

Vatiyye Üssü artık UMH'nin elinde

Yerel komutanlara göre, bu gelişme Tarhuna kenti başta olmak üzere, batıda Hafter'in elinde kalan bölgelerin geri alınmasında bir dönüm noktası olacak.

UMH güçleri komutanlarından Sıddık Rumeyh, Vatiyye Askeri Üssü'nün kurtarılışının başka zaferler için sadece bir başlangıç olacağı görüşünde. Rumeyh şunları kaydetti:

"Bu bir başlangıç olacak. Doğu bölgelerinin de kurtarılışı için başlangıç. Trablus'un güneyinden başlayarak, Tarhuna, Sirte ve Ecdabya'ya kadar ilerleyeceğiz Allah’ın izniyle. Bu, tüm doğu bölgelerin ele geçirilmesi için bir fitil ateşi olacak inşallah."

Vatiyye Üssü'nü kaybeden Hafter Tarhuna'da daha da sıkışacak

Vatiyye Hava Üssü, UMH için uzun süreden beri stratejik bir hedefti. Zira onu ele geçirmek, Hafter'in başkent Trablus'u tehdit edebilme ve son dönemde UMH'nin eline geçen bazı batı bölgelerine karşı herhangi bir saldırı imkanını ortadan kaldıracak.

Ayrıca, üssü ele geçirmek UMH güçleri için büyük bir motvasyon kaynağı olacak.

Darbeci Halife Hafter'in en önemli askeri noktalarından biri olan Vatiyye Askeri Üssü'nün kurtarılışı, Trablus'un güneyinde ve Tarhuna'daki güçlerini daha da sıkıştıracak.

UMH'nin güçlerine göre, bundan böyle bu bölgeleri ele geçirmek sadece bir zaman meselesi.

Haber: Ziyad Haccaci