Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, kıtada koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 70 kişi daha yaşamını yitirdi.

Böylece Afrika kıtasındaki toplam can kaybı 2 bin 834 oldu.

Kıtada vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 500'den fazla artarak toplamda 88 bin 172'ye ulaşırken iyileşenlerin sayısı da 33 bin 863 oldu.

COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı Mısır'da 645, Cezayir'de 555, Güney Afrika'da 286, Fas ve Nijerya'da 192, Kamerun'da 140, Sudan'da 105’e yükseldi.