Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'ya saldırılarının 4'üncü gününde nükleer caydırıcı güçleri özel duruma geçirmesi tansiyonu yükseltti



Washington yönetimi ve NATO üyesi ülkelerin liderleri Putin sözlerine tepki gösterdi.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un " Üçüncü Dünya savaşı nükleer karakterli ve yıkıcı olacaktır" sözleri, tansiyonu daha da yükseltti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise daha temkinli konuştu.Nükleer silahların yalnızca Rusya'nın varlığı tehdit altında olduğu takdirde kullanılacağını söyledi.Batılı ülkeler, nükleer silahların kullanılması olasılığını düşük görüyor.Ancak kendilerinde de aynı silahların olduğunu belirtmeleri dikkati çekiyor.



Resmi açıklamalara göre, Rusya'nın elinde 6 bin 255 adet nükleer silah bulunuyor.



Rusya'yı, Amerika Birleşik Devletleri 5 bin 550 silahla izliyor.



Çin, Fransa, İngiltere, Pakistan, Hindistan, İsrail ve Kuzey Kore elinde nükleer silah bulunan diğer ülkeler...

İlk kez İkinci Dünya savaşında kullanıldı



Atom bombası ilk kez İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılmıştı.



Amerika Birleşik Devletleri, 1945 yılında Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerini bombalamış 223 binden fazla insan hayatını kaybetmişti.

Boyutu küçüldü, etkisi arttı



Ancak artık nükleer silahların boyutu küçülürken potansiyel etkisi arttı.

"Gezegenin büyük bölümü yaşanamaz hale gelecek"



Uzmanlar, Rusya'nın böyle bir adım atması durumunda dünyanın tamamen değişeceğine işaret ediyor "Gezegenin büyük bölümü yaşanamaz hale gelir" ifadesini kullanıyor.



Uzmanlar, ABD'nin karşılık vermesi durumunda da savaşın ürkütücü boyutlara ulaşabileceği görüşünde.



Şok dalgasının atmosferik baskısı onlarca kilometre ötedeki binaları bile yerle bir edebilir. Oluşan ısı dalgası da yangınlara yol açar.

Sağ kalanlar hastalıklarla mücadele edecek



Nükleer savaşın çıkması durumunda, 100 milyon kişinin yaşamını yitirebileceği, sağ kalanların da 3'üncü derece yanıklar, kanser ve genetik bozukluklarla mücadele etmek zorunda kalabileceği vurgulanıyor.