Nova Kakhovka barajının yıkılmasının neden olduğu selde en az yedi kişi kayboldu

Rusya'nın TASS haber ajansı, yıkılan Nova Kakhovka barajından gelen suların çevredeki bölgeleri sular altında bırakması nedeniyle en az yedi kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

Ukrayna'nın Herson bölgesinde Rusların kontrol ettiği Kahovka Barajı'nın bombalanarak ağır hasar alması nedeniyle Dinyeper Nehri'nin su seviyesi hızla yükselmişti.

Bölgedeki Yeni Kahovka şehrinin merkezi sular altında kalırken, bölgeden gelen görüntülerde su seviyesinin binaların ikinci katına kadar çıktığı görülmüştü.

Rus yetkililer, savaştan önce yaklaşık 44 bin nüfusa sahip şehre ve selden etkilenen Golopristanskiy ve Aleşki bölgelerine yönelik tahliye kararı almıştı.