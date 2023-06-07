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Dünya
New York Post 07.06.2023 07:58

Yapay zeka için yeni bildiri: Nükleer bomba kadar zarar verici

Yapay zeka alanında çalışan düzinelerce üst düzey yönetici ve akademisyen, bu teknolojinin 'küresel çapta yok etme' tehlikesine karşı tedbir alınması gerektiğini söyleyen bir bildiri yayınladı.

Yapay zeka için yeni bildiri: Nükleer bomba kadar zarar verici

Bildiri, San Francisco merkezli bir araştırma ve kar amacı gütmeyen kuruluş olan Yapay Zeka Güvenliği Merkezi (CAIS) tarafından yayınlandı.

OpenAI CEO'su Sam Altman, yapay zekanın "vaftiz babası" kabul edilen Geoffrey Hinton, Google DeepMind ve Anthropic'ten yöneticiler ve kıdemli araştırmacılar, Microsoft'un Baş Teknoloji Sorumlusu Kevin Scott; İnternet güvenliği ve kriptografi öncüsü Bruce Schneier; iklim savunucusu ve çevreci Bill McKibben, müzisyen Grimes, bildiriyi imzalayanlar arasında.

Bildiride, "yapay zeka nükleer savaş kadar tehlikeli. İnsan ırkının yok olmasına yol açabilir" denildi.

Açıklama, ChatGPT'nin viral başarısını takip ediyor.

Artan sayıda yasa koyucu, savunuculuk grubu ve teknoloji uzmanı, yapay zeka destekli sohbet robotlarının yanlış bilgi yayma ve işleri ortadan kaldırma potansiyeli hakkında uyarıda bulundu.

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