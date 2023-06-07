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Dünya
The Guardian 07.06.2023 07:25

ABD'li eski istihbarat yetkilisi: Hükümetin elinde insan kökenli olmayan gemiler var

ABD'de eski bir istihbarat yetkilisi olan David Grusch, hükümetin "kısmen bozulmamış" uzaylı araçlarına sahip olduğunu söylemesinin ardından, ABD'den UFO'ların kanıtlarını ifşa etmesi istedi.

ABD'li eski istihbarat yetkilisi: Hükümetin elinde insan kökenli olmayan gemiler var

ABD Savunma Bakanlığı teşkilatı içinde açıklanamayan anormal fenomenlerin (UAP) analizini yöneten eski istihbarat yetkilisi David Grusch, ABD'nin insan kökenli olmayan gemilere sahip olduğunu iddia etti.

Grusch, Debrief'e, bu araçlarla ilgili bilgilerin Kongre'den yasa dışı bir şekilde saklandığını söyledi.

Araçlarla ilgili gizli bilgileri Kongre'ye verdiğinde hükümet yetkililerinden misilleme gördüğünü açıkladı.

Grusch, ABD istihbaratında 14 yıllık bir kariyerin ardından Nisan ayında görevinden ayrıldı.

Ulusal Hava ve Uzay İstihbarat Merkezi'nde (NASIC) görevde olan ABD istihbarat yetkilisi Jonathan Gray de "egzotik materyallerin" varlığını doğrulayarak "Yalnız değiliz" dedi.

Açıklamalar, son yıllarda tanımlanamayan cisimlere dair raporların artmasının ardından geldi.

2021'de Pentagon, açıklanamayan 140'tan fazla UAP karşılaşması bulan bir rapor yayınladı.

Daha önce UFO'ları araştıran gizli bir Pentagon programının varlığını ifşa eden Debrief gazetecileri Leslie Kean ve Ralph Blumenthal ile yaptığı bir röportajda Grusch, ABD hükümeti ve savunma şirketlerinin insana ait olmayan araçların parçalarını ve bazı durumlarda tamamını kurtardığını söyledi.

Grusch, araçlara yapılan analizde kullanılan malzemenin "egzotik kökenli" olduğunu, yani "insan dışı zeka, dünya dışı veya bilinmeyen kaynaklı" olduğunun belirlendiğini söyledi.

NASA: Bilgimiz yok

Nasa'nın UAP bağımsız çalışma ekibinin başkanı Dr. David Spergel, Guardian'a Grusch'u tanımadığını ve iddiaları hakkında bilgisi olmadığını söyledi.

Savunma Bakanlığı, yorum talebine yanıt vermedi.

Bir NASA sözcüsü yaptığı açıklamada, "NASA'nın temel önceliklerinden biri, evrenin başka yerlerinde yaşam aramaktır, ancak şu ana kadar NASA, dünya dışı yaşam olduğuna dair inandırıcı bir kanıt bulamadı.

UAP'lerin dünya dışı olduğuna dair hiçbir kanıt yok. Ancak NASA, evrende yalnız olup olmadığımız da dahil olmak üzere temel soruları yanıtlamamıza yardımcı olmak için güneş sistemini ve ötesini araştırıyor.” dedi.

 

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