Gjerdrum köyünde, 30 Aralık'ta meydana gelen heyelanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Toprak kaymasının ardından 10 kişiden haber alınamadığı belirtilmişti.

Bölgede, kayıp 4 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Norveç Kralı Harald, Kraliçe Sonja ve Veliaht Kral Haakon ile bölgeyi ziyaret ederek, arama kurtarma çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kral Harald ve Kraliyet ailesi mensupları, toprak kaymasında yakınlarını ve evlerini kaybedenlere taziye ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.