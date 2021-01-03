Haber Giriş: 3 Ocak 2021 Pazar 20:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
İtalya'da 347 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Arşiv]
İtalya'da yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 347 artarak 75 bin 332 oldu.
İtalya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 14 bin 245 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.
Böylece ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 155 bin 446’ya ulaştı.
Ülkede iyileşenlerin sayısı 14 bin 746 artışla 1 milyon 503 bin 900'a yükselirken, aktif hasta sayısı 576 bin 214 oldu.
Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 2 bin 583'e çıktı.
Etiketler: İtalya Koronavirüs
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