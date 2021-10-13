Norveç polisi, resmi Twitter sayfasından açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, elinde yay ve ok bulunan bir kişi insanların üzerine gelişi güzel ok fırlattı. Saldırgan gözaltına alındı.

Norveç devlet televizyonu NRK, oklu saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Polis, saldırıda başka silahların kullanılıp kullanılmadığını araştırıyor.

Terör eylemi mi?

Olay Norveç'in Başkenti Oslo'ya 85 kilometre mesafedeki Kongsberg kasabasında yaşandı.

Saldırının terör eylemi olup olmadığı araştırılıyor.

Başbakan'ın ve Adalet Bakanı'nın olayla ilgili açıklama yapacağı belirtiliyor.

Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman saldırıya dair son bilgileri TRT Haber'de paylaştı. Fazlı Çorman, ölenlerin arasında Türk vatandaşlarının olmadığını açıkladı.

Norveç'teki oklu saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman saldırıya dair son bilgileri @trthaber'de paylaştı. pic.twitter.com/RVUH8toOx5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 13, 2021

[Fotoğraf: Reuters]

"Olayla ilgili fazla bilgi verilmeyecek"

Olayla ilgili daha fazla bilgi vermeyeceğini söyleyen Kongsberg polis sözcüsü Oeyvind Aas, incelemenin devam ettiğinin altını çizdi.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve helikopter sevk edildi.

Hollanda'da da oklu saldırı yaşanmıştı

Hollanda'da oklu saldırı dehşeti yaşanmıştı.

Hollanda medyası Tatar yayı ile yoldan geçenlere saldıran bir kişinin, 2 kişiyi öldürdüğünü, 1 kişiyi yaraladığını duyurmuştu.