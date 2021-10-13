İsrail'in Maariv gazetesinde yer alan habere göre, Kudüs'teki İsrail Yerel Planlama ve İnşa Komitesinin kararıyla Givat Hamatos yerleşim birimi genişletilerek, Doğu Kudüs'te yer alan Filistinlilere ait bir arazide kamu binası ve yol yapılacak.

Müsadere için onaylanan arazinin büyüklüğü hakkında bilgi verilmezken, Filistinlilere ait arazinin ele geçirilmesiyle Kudüs ile Beytüllahim arasındaki bağlantının kesileceğine işaret edildi.

"İsrail bu planı 2014'ten beri uygulamak istiyor"

Gazetenin haberinde İsrail'in 2014'ten beri bu planı uygulamak istediği, ancak uluslararası baskılar ve eleştiriler sebebiyle ertelediği ifade edildi.

Filistinli ve uluslararası yetkililer, Givat Hamatos yerleşim biriminin iki devletli çözüm fırsatlarını olumsuz etkileyeceğini belirtiyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.