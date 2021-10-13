Hive'nin 2020 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesiyle ilgili etkinliklerin COVID-19 salgını nedeniyle bu seneye ertelendiği Özbekistan'da başlayan Türk Dünyası Şairleri Buluşması'na Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Kuzey Makedonya ile ev sahibi Özbekistan'ın yanı sıra Rusya'nın Yakutistan bölgesi ve Başkurdistan Cumhuriyeti'nden şairler katılıyor.

Özbekistan'ın Harezm Valiliği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatınca (TÜRKSOY) düzenlenen bu yılki buluşma büyük Türk şairi Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yılı dolayısıyla yapılıyor.

[Fotoğraf: AA]

Buluşma 15 Ekim'de bitecek

Türk Dünyası Şairleri Buluşması'na katılmak üzere ülkeye gelen Türk dünyasının ünlü şairleri Ürgenç Havalimanı'nda Harezm Valiliği yetkililerince törenle karşılanırken şairler, buluşmanın ilk gününde ünlü Özbek şairi Agahi'nin Hive'deki müzesi ve adını taşıyan okulu ziyaret etti.

Daha sonra Hive şehrindeki "İçan Kale" tarihi külliyesini gezen katılımcılar ardından Harezm Mamun Akademisi, Kamilcan Ataniyazov Müzesi, Harezm Makam Sanatı Merkezi, "Ulu Avlu" tarihi külliyesi ile Harezm tiyatrosunu ziyaret etti. Şairler ayrıca Ürgenç Devlet Üniversitesine giderek öğrenci ve öğretim görevlileriyle bir araya geldi.

Türk Dünyası Şairler Buluşması 15 Ekim'de sona erecek.

TÜRKSOY'un 37'nci Dönem Daimi Konseyi kararıyla Hive şehri, 2020 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmişti.