Haber Giriş: 4 Ağustos 2022 Perşembe 23:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Norveç'te Kral 5. Harald hastaneye kaldırıldı
Norveç'te 85 yaşındaki Kral 5. Harald, ateşlendiği gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı. Kralın sağlık durumu stabil.
Norveç'te Kraliyet ailesinden yapılan açıklamada, 5. Harald'ın muayene için Oslo Üniversitesi Hastanesine bağlı Rikshospitalet'e kaldırıldığı duyuruldu.
Kralın sağlık durumunun stabil olduğu bilgisi paylaşıldı.
Ekim 2020'de kalp kapakçığı değiştirilen 5. Harald, Mart 2022'de ise Kovid-19'a yakalanmış ve hafif semptomlarla salgını atlatmıştı.
Etiketler: Norveç
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