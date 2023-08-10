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Dünya
AA 10.08.2023 11:10

Norveç'te Hans Fırtınası nedeniyle oluşan taşkınlarda bir baraj kısmen yıkıldı

Norveç'te Hans Fırtınası kaynaklı şiddetli yağış, toprak kaymaları ve seller sebebiyle ülkenin güneyindeki bir baraj kısmen yıkıldı.

Norveç'te Hans Fırtınası nedeniyle oluşan taşkınlarda bir baraj kısmen yıkıldı
[Fotograf: Reuters]

Norveçli yetkililer, su altında kalması sonucunda işlevini kaybeden ve kontrollü bir şekilde patlatmayı düşündükleri Braskereidfoss hidrolik santralinin taşkınlarda kısmen yıkıldığını bildirdi.

Açıklamada, Norveç'in en uzun nehri Glomma'nın üzerine kurulan Braskereidfoss hidrolik santralinin kendiliğinden yıkılması sayesinde bölgedeki su seviyesinin aşamalı olarak dengeleneceği belirtildi.

Baraj kapağının açılamaması nedeniyle sel riskiyle karşı karşıya kalan bölgede yaşayan 1000'den fazla kişi dün tahliye edilmişti.

Dün tahliyeler devam ederken, sel sularına kapılan 70 yaşlarında bir kadın hayatını kaybetmişti.

Kuzey Avrupa'yı etkileyen Hans Fırtınası nedeniyle Norveç'in güneyindeki doğal afet alarmı en yüksek seviyede tutulmuştu.

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