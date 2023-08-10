Çin'den salgın sonrası seyahat serbestisi: Listede Türkiye de var

Grup halinde tur düzenlenebilecek ülkelere ait üçüncü liste, Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlandı.

Listede Türkiye'nin yanı sıra ABD, Almanya ve Güney Kore gibi ülkeler de yer aldı.

Çinli turizm acenteleri sadece izin verilen ülkelere grup turu düzenleyebiliyor.

Pekin, ocak ayından bu yana koronavirüs kısıtlamalarını gevşetmeye başlamıştı.

İlk 20 ülkelik listeyi, Mart'ta açıklanan 40 ülkelik ikinci liste izlemişti.

Son liste ile seyahat izni verilen Güney Kore'ye grup turizmi, 2016'da, Seul’un ABD'den satın aldığı hava savunma sistemlerine yanıt olarak sınırlandırılmıştı.