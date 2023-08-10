Ekvador'da devlet başkanı adayına suikast: 3 günlük ulusal yas ilan edildi

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, saldırının ardından yaptığı açıklamada, söz konusu olayın cezasız kalmayacağını ifade etti. Lasso, suikastin arkasında organize suç çetelerinin olduğunu işaret etti.

Lasso, “Organize suç çeteleri çok ileri gitti. Ancak yasaların tüm ağırlığı onların üzerinde olacak." dedi.

Lasso ayrıca 3 günlük ulusal yas ilan edilmesine karar verdi.

Evli ve 5 çocuk babası olan 59 yaşındaki Villavicencio, seçimdeki 8 adaydan biriydi. Yolsuzluk ve çetelere karşı duruşuyla tanınan Villavicencio, geçtiğimiz hafta kendisinin ve ekibinin uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı bir çetenin lideri tarafından tehdit edildiğini duyurmuştu.