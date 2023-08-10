Açık 30.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.08.2023 11:06

Kuzey Kore lideri Kim, orduya savaş planlarının kesinleştirilmesi talimatı verdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ABD ve Güney Kore'nin büyük çaplı askeri tatbikata hazırlanmasının ardından orduya savaş planlarının kesinleştirilmesi talimatı verdi.

Kuzey Kore lideri Kim, orduya savaş planlarının kesinleştirilmesi talimatı verdi
[Fotograf: AA]

Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kim'in başkanlık ettiği Kore İşçi Partisi Askeri Komisyonu toplantısında ordunun savaşa hazırlık durumu ve düşmanlara karşı saldırı planları görüşüldü.

Kim, sınır birliklerinin artırılması, gerçek savaş tatbikatlarının yapılmasıyla yeni stratejiler ve silahların geliştirilmesi görüşmelerinin ardından orduya savaş planlarının kesinleştirilmesi talimatı verirken "önemli askeri tedbirlerin uygulanmasına" ilişkin bir karar imzaladı.

Ordunun nükleer caydırıcılığını artırmak için daha güçlü saldırı silahları edinmesi ve bu silahların ivedilikle konuşlandırılması gerektiğini kaydeden Kim, çeşitli silah ve sistemlerin büyük çaplı üretimlerinin yapılması talimatı verdi.

Öte yandan, KCNA'nın paylaştığı görüntülerde, Kim'in toplantı sırasında Kore Yarımadası haritası üzerinde Güney Kore nüfusunun yarısını barındıran ve ordunun merkezinin bulunduğu başkent Seul ve çevresindeki bazı noktaları işaret ettiği belirtiliyor.

Genelkurmay Başkanı değişti

Kim, ayrıca, toplantıda, Pak Su-il'in yerine Genelkurmay Başkanı olarak Ri Yong Gil'i görevlendirdiğini duyurdu.

Aynı zamanda, Savunma Bakanı da olan Pak'ın bu görevi sürdürüp sürdürmeyeceği bilgisi ise paylaşılmadı.

ETİKETLER
Kuzey Kore Ordu ABD
Sıradaki Haber
Ekvador'da devlet başkanı adayına suikast: 3 günlük ulusal yas ilan edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:04
Son bir haftada 53 terörist etkisiz hale getirildi
12:03
Polonya, Almanya'nın Patriotların yıl sonuna kadar kalması önerisini kabul edecek
11:37
Filonun 'en güçlüsü' Abdülhamit Han, görevde 1 yılını doldurdu
11:23
KOSGEB'den KOBİ'lere 6 ayda 1,9 milyon lira destek
11:24
Rekabet Kurulu Başkanı Küle'den şirketlere 'centilmenlik anlaşması' uyarısı
11:19
Türk balından 7 ayda 19 milyon dolar ihracat
Nijerya'da kumaşlar geleneksel yöntemlerle renklendiriliyor
Nijerya'da kumaşlar geleneksel yöntemlerle renklendiriliyor
FOTO FOKUS
Motosikletli scootera çarpıp kaza yerinden kaçtı: O anlar kamerada
Motosikletli scootera çarpıp kaza yerinden kaçtı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ