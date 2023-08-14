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Dünya
AA 14.08.2023 16:46

Norveç'te demir yolu köprüsü şiddetli yağış nedeniyle çöktü

Norveç'in güneydoğusundaki Laagen Nehri üzerindeki bir demir yolu köprüsü, aşırı yağış nedeniyle çöktü.

Norveç'te demir yolu köprüsü şiddetli yağış nedeniyle çöktü
[Fotograf: Reuters]

Norveç'te demir yolu altyapısından sorumlu kurum BaneNOR'dan yapılan açıklamaya göre, Laagen Nehri üzerindeki çelik demir yolu köprüsü, aşırı yağışların ardından su seviyesinin yükselmesiyle çöktü.

1957'de inşa edilen köprüde oluşan hasarın boyutu araştırılırken, kurum yetkilisi Eivind Bjurstrom hiçbir canlının zarar görmediğini kaydetti.

Çökme riskine karşı 172,5 metre uzunluğundaki köprünün bir hafta önce kullanıma kapatıldığı hatırlatıldı.

Norveç’in güneyindeki Braskereidfoss Hidroelektrik Santrali, ülkede etkili olan Hans Fırtınası kaynaklı şiddetli yağış, toprak kaymaları ve seller sebebiyle 10 Ağustos'ta kısmen yıkılmıştı.

Hans Fırtınası nedeniyle Norveç’in güneyinde 5 binden fazla kişi tahliye edilmişti.

Ülkede sellere yol açan fırtına ulaşımı aksatmış ve elektrik kesintilerine neden olmuştu.

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