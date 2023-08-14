Sydney'den Kuala Lumpur'a giden uçak, yolcunun "tehditkar" davranışları nedeniyle geri döndü

Avustralya Federal Polisi (AFP) yetkilileri, Sydney-Kuala Lumpur seferinde "tehditkar" davranışlarda bulunan 45 yaşındaki yolcunun, olaysız şekilde yakalandığını ve topluma yönelik tehdit oluşmadığını açıkladı.

Yetkililer, kimliği açıklanmayan kişi hakkındaki suç dosyasının, gün içinde tamamlanarak yargıya iletileceğini belirtti.

Malezya Havayolları'ndan yapılan açıklamada, "kural tanımaz yolcu"nun davranışları nedeniyle 194 yolcu ve 5 kişilik mürettebatı taşıyan uçağın, kalkıştan yaklaşık iki saat sonra Sydney'e döndüğü duyuruldu.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a giden uçağın geri dönmesi sebebiyle Avustralya'nın en işlek havalimanı Sydney'de 30'dan fazla iç hat uçuşu ertelendi veya iptal edildi.

Malezya Havayollarına ait MH122 uçağının dönüşüne yol açan kişinin uçuş sırasındaki "tehditkar" davranışlarına ait görüntüler, diğer yolcular tarafından sosyal medyada paylaşıldı.