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Dünya
AA 14.08.2023 16:35

Etiyopya'da hava saldırısında onlarca protestocunun öldüğü iddia edildi

Etiyopya ordusunun Amhara bölgesinde düzenlediği hava saldırısı sonucu onlarca protestocunun öldüğü ileri sürüldü.

Etiyopya'da hava saldırısında onlarca protestocunun öldüğü iddia edildi
[Fotograf: TRT Haber]

Özel medya kuruluşu "Etiyopya Medya Servisi", Amhara bölgesindeki hava saldırısında en az 70 kişinin öldüğünü iddia ederken BBC Amharic ise bu sayının çok daha düşük olduğunu savundu.

Etiyopya'da yayın yapan BBC Amharic'e açıklamada bulunan hastane kaynakları, hava saldırısında ölenlerin sayısının 26 olduğunu bildirdi.

Saldırının, Finote Selam kasabasında toplanarak federal güçlerin bölgeye girmesini protesto eden göstericilere yönelik düzenlendiği duyuruldu.

Addis Ababa hükümeti, konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Etiyopya'daki çatışmalar

Etiyopya'da federal hükümet, Kasım 2022'de Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile barış anlaşması imzaladı. Bölgedeki tüm örgütler, silahsızlanmayı kabul ederken "Fano" adını taşıyan milis grup orduyla çatışmaya devam etti.

Federal hükümet, Amhara bölgesinde orduyla yerel milisler arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi üzerine 4 Ağustos'ta olağanüstü hal ilan etmiş, 7 Ağustos'ta ise Amhara'daki bazı bölgelerde kontrolün kaybedildiğini açıklamıştı.

​​​​​​​Etiyopya Olağanüstü Hal Genel Müdürlüğünden 10 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Bahir Dar ve Gonder dahil Amhara'nın birçok bölgesinde güvenliğin sağlandığı ve silahlı grupların geri çekildiği belirtilmişti.

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