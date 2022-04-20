Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü (FHI) Genel Müdür Yardımcısı Geir Bukholm, 80 yaş ve üstündekilere 4'üncü doz hatırlatma aşısı yapılabileceğini açıkladı.

Bukholm, söz konusu yaş kategorisinin hatırlatma dozu yaptırması için genel bir tavsiye yayımlamaya gerek görmediklerini, bireylerin konuyu değerlendirip aşı yaptırabileceğini ifade etti.

Diğer yandan FHI, bağışıklığı düşük olan kişilere hatırlatıcı aşı yaptırmalarını tavsiye etti.

12 Şubat'ta tedbirler kaldırıldı

Norveç'te 12 Şubat'ta tüm COVID-19 tedbirleri kaldırılmıştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Norveç'te salgının başından bu yana 1 milyon 420 bin 750 kişide tespit edilen COVID-19 nedeniyle 2 bin 783 kişi hayatını kaybetti.



