Norveçli kahraman Joachim Ronneberg hayatını kaybetti

İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin nükleer silah yapımı için kullanmak zorunda olduğu ağır hidrojenli suyu üretebileceği en önemli santral, Norsk Hidroelektrik Santrali'ydi. Bu santrali havaya uçuran beş kişilik ekibe başkanlık eden Joachim Roenneberg 99 yaşında Norveç'te hayatını kaybetti.

Norveç Başbakanı Erna Solberg, hayatını kaybeden Roenneberg'in ülkelerindeki en büyük kahraman olduğunu ve cesaretiyle insanları teşvik ettiğini söyledi.

Tek bir kurşun sıkmadan gerçekleşen sabotaj

1919'da Norveç'in Aalesund kentinde doğan Ronneberg, 1943 yılının Şubat ayında filmleri aratmayacak bir operasyon yapan 5 kişilik bir grubun başındaydı.

Almanya o dönemde atom bombası yapabilmek için bol miktarda ağır hidrojenli suya ihtiyaç duyuyordu. Almanya'nın ihtiyacını karşılayabilecek miktarda hidrojenli suyu tedarik edebilecek tek yer ise Norveç'in Telemark bölgesindeki Norsk Hidroelektrik Santrali'ydi.

Grup, paraşütlerle platoya indi, kayakla ülkeyi boydan boya geçti, derin dağ geçitlerini, yarı donmuş bir nehri aştı. En sonunda ise santrale giden demiryolunu kullanarak patlayıcıları yerleştirdi ve patlamayla operasyon tamamlandı.

Roenneberg, 95. doğumgününde kendisi için yapılan bir belgeselde operasyon için" Bir rüya gibiydi. Tek bir kurşun bile sıkmadan operasyon tamamlandı" dedi.

Gunnerside operasyonu 2. Dünya Savaşı'nın en başarılı sabotajlarından biri olarak tarihteki yerini aldı.

320 kilometrelik kayak yolculuğu

Patlamanın ardından ekip 320 kilometre kayak kayarak İsveç'e geçti. Bu sırada peşlerinde 3 bin kadar Alman askeri vardı. Ronneberg yüzünde alaycı bir gülümsemeyle bu yolculuğu "Kayak kayarak geçirdiğim en güzel hafta sonuydu" diye anlatmıştı.

Operasyon başrolünde Kirk Douglas'ın oynadığı, 1965 yapımı Heroes of Telemark (Telemark Kahramanları) filmiyle de ölümsüzleştirilmişti.

Kaynak: AP, BBC