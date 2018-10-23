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Twitter komplo teorisyeni Jones'un hesaplarını kapattı

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, komplo teorileriyle tanınan Amerikalı internet ve radyo programcısı Alex Jones'un hesaplarını kapattı.

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Twitter komplo teorisyeni Jonesun hesaplarını kapattı

Twitter'dan yapılan açıklamada, Jones'a ait @realalexjones ve @infowars hesapları ve bunların canlı video uygulaması Periscope'taki uzantılarının, mesaj ve video içeriklerindeki suistimal içeren davranışların topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Jones ile ilgili olduğu düşünülen başka hesaplar hakkındaki şikayetlerin de değerlendirileceği kaydedildi.

Şirket eylül ayında Jones'a ait hesapların askıya alındığını duyurmuştu.

2012'de olayın 'gerçekte yaşanmadığını' iddia etmişti

Bireysel silahlanmayla ilgili tartışmalarda silah kontrolüne karşı fikirleriyle tanınan Jones'un ABD'de 2012'de Sand Hook İlkokulunda çocukları hedef alan silahlı saldırının gerçekte yaşanmadığını iddia etmesi tepki toplamıştı.

Jones, ayrıca Oklahoma bombalaması ve 11 Eylül saldırılarını ABD hükümetinin planladığını, NASA'nın Ay'a ayak basma olayını sahnelediğini ve büyük şirketlerin yapay ekonomik krizler, gözetleme teknolojileri ve organize terör olayları aracılığıyla kitleleri yönlendirerek dünyayı idare ettiğini savunuyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: twitter, alex jones
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