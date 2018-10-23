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İsrail basını: İsrail ve Çin yakınlaşması ABD'yi rahatsız etti

İsrail'in Kanal 2 televizyonu, Trump yönetiminin İsrail ile Çin arasında gelişen ilişkilerle ilgili endişelerini dile getirmek için Netanyahu ile temas kurduğunu aktardı.

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İsrail basını: İsrail ve Çin yakınlaşması ABDyi rahatsız etti

İsrail'in Kanal 2 televizyonuna göre ABD’nin endişe mesajı, Çin Devlet Başkan Yardımcısı Wang Qishan’ın iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek için yaptığı İsrail ziyareti sırasında geldi.

Israel National News'da yer alan habere göre ABD'nin temas girişiminin ardından İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump yönetimine "Toplantıların gündeminde güvenlik konusu değil teknoloji vardı" dedi.

Buna göre, son dönemlerde en az 3 ABD'li yetkili, İsrail-Çin ilişkilerinin detaylarını öğrenmek için İsrail nezdinde girişimde bulundu.

ABD ile Çin arasında Trump’ın başkanlığa gelmesi ile başlayan ticaret savaşı devam ederken ABD, İsrail’i Çin ile 2005 yılında yaptığı bir silah anlaşmasından çekilmeye zorlamıştı.

İsrail Başbakanlık makamı ise konu hakkında yorum yapmayı reddetmişti.

Kaynak: Israel National News

Etiketler: İsrail-Çin ilişkileri, israil, çin, abd
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