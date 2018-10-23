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Hindistan’da tren kazaları 2 yılda yaklaşık 50 bin can aldı

Hindistan'da 2015-2017 yıllarında yaklaşık 50 bin kişi, tren kazası sonucu hayatını kaybetti.

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Hindistanda tren kazaları 2 yılda yaklaşık 50 bin can aldı

Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan Demiryolları tren kazaları verilerini açıkladı.

Kurumun açıkladığı veriler, 2015 ile 2017 yıllarında 49 bin 790 kişinin tren kazası nedeniyle öldüğünü ortaya koydu.

Veriler, ölümlerden çoğunun kuzey, güney ve doğu demiryolu hatlarında meydana geldiğini gösterdi.

Demiryolu hatlarındaki ölümlerin çoğuna, yasak yerlerden geçiş, güvenlik ve uyarı talimatlarını ihlal, demiryolu üst geçit köprülerini kullanmama, demiryolu hattından geçerken cep telefonu ve elektronik cihaz kullanımının neden olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

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