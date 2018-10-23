Hindistan'da Zika virüsü vakaları 100'ü geçti

The Press Trust of India haber ajansına göre, Racastan eyaletinin başkenti Jaipur'da cumartesi günü 8 yeni zika virüsü vakası meydana geldi.

Ajans, yeni vakaların devlet sağlık departmanı tarafından hamile kadınların ilk üç aylık döneminde Zika virüsünü tespit etmek için yaptıkları kontrollerde ortaya çıktığını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hindistan'daki ilk Zika virüsü vakasının Ocak 2017'de, ülkenin batısındaki Gujarat eyaletinde ortaya çıktığını söyledi.

DSÖ, zika virüsünün 86 ülkede görüldüğünü açıkladı.

Zika virüsü

Zika virüsü, insanlara, enfekte "Aedes aegypti" türü sivrisineğin sokmasıyla bulaşıyor.

Sivrisinek sokması dışında kan ve cinsel ilişki yoluyla da bulaştığı ortaya çıkan Zika virüsüne, ilk kez 1947'de Uganda'nın Zika ormanlarındaki maymunlarda rastlanmıştı.

Zika virüsünün, hamilelere bulaşması halinde, bebeklerde nörogelişimsel bozukluğu ifade eden mikrosefaliye neden olduğu düşünülüyor.

Ateş, gözlerde kızarma, kusma, döküntü, baş, kas ve eklem ağrısı gibi belirtiler gösteren hastalığın, özgün bir tedavisi ve önleyici aşısı bulunmuyor.

Kaynak: AP News